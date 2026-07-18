От «Порту» до возвращения в «Реал»: Моуринью станет героем сериала от Netflix

Стриминговый сервис Netflix официально объявил о выходе нового документального сериала, главным героем которого станет португальский футбольный тренер Жозе Моуринью. Проект будет состоять из трех эпизодов. Премьера запланирована на 11 августа.

Сюжетная линия охватит весь карьерный путь специалиста. Зрители увидят историю его успехов, начиная с триумфального периода в «Порту» и победы в Лиге чемпионов, и заканчивая работой в таких топ-клубах, как «Челси», «Интер», «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и других командах.

Важной частью проекта станут эксклюзивные интервью. Своими воспоминаниями и мнением о португальце поделятся сам Моуринью, а также легендарные личности мирового футбола: Алекс Фергюсон, Джон Терри, Дидье Дрогба, Златан Ибрагимович, Икер Касильяс, Фрэнк Лэмпард и Петр Чех.

Выход сериала совпадает со знатным событием в карьере 63-летнего португальца — его возвращением в мадридский «Реал», который он официально возглавил перед стартом сезона 2026/27. Ранее Моуринью уже тренировал мадридский клуб в период с 2010 по 2013 год. За свою карьеру он также успел поработать с «Лейрией», «Порту», «Челси», «Интером», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэмом», «Ромой», «Фенербахче» и «Бенфикой».

Жозе Моуринью признан одним из самых титулованных футбольных тренеров в истории. В 2015 году Португальская футбольная федерация официально присвоила ему статус лучшего тренера века.