Новые возможности для освоения профессии: профтехшкола №7 Ахалского велаята ждет абитуриентов
Профессионально-техническая школа №7 хякимлика Ахалского велаята официально объявила о приеме учащихся на новый 2026/2027 учебный год. Абитуриентам предлагаются программы долгосрочного и краткосрочного обучения по широкому спектру востребованных специальностей.
Долгосрочное обучение (с получением диплома государственного образца)
Выпускники программ продолжительностью 1 год и 1,5 года получают диплом государственного образца о начальном профессиональном образовании.
- Обучение в течение 1 года: подготовка лаборантов химико-бактериологического анализа, электромонтеров, операторов связи, портных-закройщиков, архивариусов, помощников мастеров текстильного производства, помощников воспитателей, а также животноводов-ветеринаров.
- Обучение в течение 1,5 лет: подготовка слесарей-наладчиков оборудования текстильной промышленности, технологов поваров-кондитеров, специалистов по бухгалтерскому, библиотечному и архивному делу, менеджеров, наладчиков компьютерных сетей, художников-оформителей (декораторов), мастеров промышленного и гражданского строительства, автомехаников, мастеров по обслуживанию нефтегазовых объектов, геодезистов, электромехаников автоматизированной электросвязи, операторов винодельческого и сокового производства, операторов нефтехимического производства, контролеров станочных и слесарных работ, а также операторов по обработке цифровой информации.
Документы для поступления на долгосрочные курсы:
Для подачи заявления абитуриенту необходимо предоставить: заявление на имя директора и анкету установленного образца, оригинал аттестата о среднем образовании, медицинскую справку установленной формы, характеристику с последнего места учебы, работы или военной службы, 9 фотографий (3×4 см), копию паспорта, справку с места жительства (форма №3), а также сведения о трех поколениях родственников (в бумажном и электронном виде).
Краткосрочные курсы (с получением свидетельства)
Помимо длительных программ, учебное заведение организует курсы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих продолжительностью от 2 до 6 месяцев. По их окончании выпускникам выдается свидетельство.
Сроки обучения распределены следующим образом:
- 2 месяца: подготовка кочегаров, а также стропальщиков для погрузочно-разгрузочных работ (крепление стальных канатов).
- 3 месяца: обучение операторов ПК, монтажников железобетонных конструкций, формовщиков ЖБИ, продавцов, швей, секретарей-машинисток, слесарей-сантехников, электромонтеров (до 1000 В), ткачей, прядильщиков, красильщиков текстильного производства, операторов ленточных машин, намотчиков пряжи, а также изучение основ бухучета.
- 4 месяца: курсы монтажников наружных трубопроводов, контролеров качества текстильного производства, поваров-кондитеров, электрогазосварщиков.
- 5 месяцев: подготовка токарей, машинистов автокрана, лаборантов химического анализа, прядильщиков-ткачей.
- 6 месяцев: обучение мастеров по ремонту холодильного оборудования, слесарей по ремонту автомобилей, а также совмещенный курс секретаря и оператора ПК.
Документы для поступления на краткосрочные курсы:
Поступающие должны предоставить: заявление на имя директора (или направление от организации/предприятия), копию аттестата о среднем образовании, копию паспорта или свидетельства о рождении, 4 фотографии (3×4 см).
Контакты и адрес учебного заведения
- Адрес: г. Ашхабад, Бюзмеинский этрап, ул. Сенагат, д. 37
- Телефоны для справок: +993 (12) 33-43-85, +993 (12) 33-40-08
- Электронная почта: 7hunarmentmekdep@gmail.com