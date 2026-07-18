Новые возможности для освоения профессии: профтехшкола №7 Ахалского велаята ждет абитуриентов

Профессионально-техническая школа №7 хякимлика Ахалского велаята официально объявила о приеме учащихся на новый 2026/2027 учебный год. Абитуриентам предлагаются программы долгосрочного и краткосрочного обучения по широкому спектру востребованных специальностей.

Долгосрочное обучение (с получением диплома государственного образца)

Выпускники программ продолжительностью 1 год и 1,5 года получают диплом государственного образца о начальном профессиональном образовании.

Обучение в течение 1 года: подготовка лаборантов химико-бактериологического анализа, электромонтеров, операторов связи, портных-закройщиков, архивариусов, помощников мастеров текстильного производства, помощников воспитателей, а также животноводов-ветеринаров.

подготовка лаборантов химико-бактериологического анализа, электромонтеров, операторов связи, портных-закройщиков, архивариусов, помощников мастеров текстильного производства, помощников воспитателей, а также животноводов-ветеринаров. Обучение в течение 1,5 лет: подготовка слесарей-наладчиков оборудования текстильной промышленности, технологов поваров-кондитеров, специалистов по бухгалтерскому, библиотечному и архивному делу, менеджеров, наладчиков компьютерных сетей, художников-оформителей (декораторов), мастеров промышленного и гражданского строительства, автомехаников, мастеров по обслуживанию нефтегазовых объектов, геодезистов, электромехаников автоматизированной электросвязи, операторов винодельческого и сокового производства, операторов нефтехимического производства, контролеров станочных и слесарных работ, а также операторов по обработке цифровой информации.

Документы для поступления на долгосрочные курсы:

Для подачи заявления абитуриенту необходимо предоставить: заявление на имя директора и анкету установленного образца, оригинал аттестата о среднем образовании, медицинскую справку установленной формы, характеристику с последнего места учебы, работы или военной службы, 9 фотографий (3×4 см), копию паспорта, справку с места жительства (форма №3), а также сведения о трех поколениях родственников (в бумажном и электронном виде).

Краткосрочные курсы (с получением свидетельства)

Помимо длительных программ, учебное заведение организует курсы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих продолжительностью от 2 до 6 месяцев. По их окончании выпускникам выдается свидетельство.

Сроки обучения распределены следующим образом:

2 месяца: подготовка кочегаров, а также стропальщиков для погрузочно-разгрузочных работ (крепление стальных канатов).

подготовка кочегаров, а также стропальщиков для погрузочно-разгрузочных работ (крепление стальных канатов). 3 месяца: обучение операторов ПК, монтажников железобетонных конструкций, формовщиков ЖБИ, продавцов, швей, секретарей-машинисток, слесарей-сантехников, электромонтеров (до 1000 В), ткачей, прядильщиков, красильщиков текстильного производства, операторов ленточных машин, намотчиков пряжи, а также изучение основ бухучета.

обучение операторов ПК, монтажников железобетонных конструкций, формовщиков ЖБИ, продавцов, швей, секретарей-машинисток, слесарей-сантехников, электромонтеров (до 1000 В), ткачей, прядильщиков, красильщиков текстильного производства, операторов ленточных машин, намотчиков пряжи, а также изучение основ бухучета. 4 месяца: курсы монтажников наружных трубопроводов, контролеров качества текстильного производства, поваров-кондитеров, электрогазосварщиков.

курсы монтажников наружных трубопроводов, контролеров качества текстильного производства, поваров-кондитеров, электрогазосварщиков. 5 месяцев: подготовка токарей, машинистов автокрана, лаборантов химического анализа, прядильщиков-ткачей.

подготовка токарей, машинистов автокрана, лаборантов химического анализа, прядильщиков-ткачей. 6 месяцев: обучение мастеров по ремонту холодильного оборудования, слесарей по ремонту автомобилей, а также совмещенный курс секретаря и оператора ПК.

Документы для поступления на краткосрочные курсы:

Поступающие должны предоставить: заявление на имя директора (или направление от организации/предприятия), копию аттестата о среднем образовании, копию паспорта или свидетельства о рождении, 4 фотографии (3×4 см).

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