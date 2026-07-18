МВД США намерено ужесточить визовые правила для студентов и журналистов

Министерство внутренней безопасности США предложило изменить визовые правила для иностранных студентов, участников программ обмена и журналистов, введя ограничения на сроки их пребывания в стране. Это следует из уведомления ведомства в Федеральном реестре, сообщает Reuters.

По данным источника, изменения коснутся обладателей виз категорий F, J и I. Их пребывание в США будет ограничиваться сроком действия учебной программы, программы обмена или профессиональной деятельности.

Для иностранных журналистов предлагается установить максимальный срок пребывания в 240 дней с возможностью последующего продления визы. Для граждан Китая этот срок планируется сократить до 90 дней.

До вступления новых правил в силу предложение должен рассмотреть Конгресс США.

Инициатива стала продолжением миграционной политики администрации президента Дональда Трампа. По данным Министерства внутренней безопасности, с начала его второго президентского срока США покинули около 1,6 млн нелегальных мигрантов. Ранее администрация также пыталась отменить автоматическое предоставление гражданства детям, родившимся на территории страны, однако Верховный суд США заблокировал эту инициативу.