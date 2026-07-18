В Меджлисе прошли встречи с парламентской делегацией Южной Кореи

16 июля председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова провела встречу с делегацией Республики Корея во главе с председателем корейско-туркменской группы межпарламентской дружбы Чйо Хйон Дуном. В этот же день состоялась встреча туркмено-корейских групп межпарламентской дружбы, сообщили на сайте Меджлиса.

Стороны обсудили развитие межпарламентского взаимодействия, политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений. Было отмечено значение межпарламентского форума «Центральная Азия – Республика Корея», созданного по инициативе председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе переговоров туркменская сторона выразила признательность корейским партнерам за поддержку международных инициатив Туркменистана, в том числе предложения объявить 2028 год Годом международного права.

Участники встречи также обсудили сотрудничество в законодательной деятельности, парламентской дипломатии, торговле, энергетике, транспорте, логистике, цифровизации, судостроении и гуманитарной сфере.

Отдельное внимание было уделено образовательному взаимодействию, включая изучение корейского языка в Туркменистане и обучение туркменских студентов в вузах Республики Корея.

По итогам встреч стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего межпарламентского сотрудничества.