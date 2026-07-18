В Китае хотят увеличить среднюю продолжительность жизни населения до 80 лет к 2030 году

В рамках реализации государственной инициативы «Здоровый Китай» власти Поднебесной поставили перед собою цель увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни населения до 80 лет уже к 2030 году. Для сравнения, по итогам 2025 года этот показатель зафиксирован на отметке 79,25 лет, передает агентство Синьхуа.

Соответствующие ориентиры содержатся в новом пятилетнем плане по улучшению здоровья граждан, который был опубликован Госсоветом КНР.

Главная задача нового документа — сделать медицинские услуги более сбалансированными и доступными для всех слоев населения, а также повысить уровень личной ответственности граждан за свое здоровье. В результате реализации плана ключевые показатели здоровья жителей Китая должны сравняться с показателями государств с высоким уровнем доходов.

Для достижения этих целей ведомства планируют сосредоточиться на таких задачах, как: