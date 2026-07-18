В Грузии проходят Дни культуры Туркменистана

В Тбилиси продолжаются Дни культуры Туркменистана. События приурочены к государственному визиту президента Сердара Бердымухамедова в Грузию.

Программа включает выставки, концерты и встречи представителей культурной сферы двух стран.

Церемонию открытия сопровождала выставка произведений туркменского декоративно-прикладного искусства, музейных экспонатов, а также работ художников и скульпторов. Посетители смогли познакомиться с культурным наследием и многовековыми традициями туркменского народа.

В рамках Дней культуры состоялись встречи представителей творческих коллективов и работников библиотек Туркменистана и Грузии, посвящённые обмену опытом и развитию профессионального сотрудничества. Руководители театров двух стран обсудили перспективы взаимодействия и современные тенденции театрального искусства.

Члены туркменской делегации также посетили достопримечательности Тбилиси.

Концертная программа объединила выступления туркменских певцов, музыкантов, фольклорных и танцевальных коллективов. Особый отклик у зрителей получили грузинские песни в исполнении туркменских артистов.

Завершился концерт песней «Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym – Türkmenistan», автором которой является председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Дни культуры Туркменистана в Грузии продолжаются.