В Грузии проходят Дни культуры Туркменистана
В Тбилиси продолжаются Дни культуры Туркменистана. События приурочены к государственному визиту президента Сердара Бердымухамедова в Грузию.
Программа включает выставки, концерты и встречи представителей культурной сферы двух стран.
Церемонию открытия сопровождала выставка произведений туркменского декоративно-прикладного искусства, музейных экспонатов, а также работ художников и скульпторов. Посетители смогли познакомиться с культурным наследием и многовековыми традициями туркменского народа.
В рамках Дней культуры состоялись встречи представителей творческих коллективов и работников библиотек Туркменистана и Грузии, посвящённые обмену опытом и развитию профессионального сотрудничества. Руководители театров двух стран обсудили перспективы взаимодействия и современные тенденции театрального искусства.
Члены туркменской делегации также посетили достопримечательности Тбилиси.
Концертная программа объединила выступления туркменских певцов, музыкантов, фольклорных и танцевальных коллективов. Особый отклик у зрителей получили грузинские песни в исполнении туркменских артистов.
Завершился концерт песней «Öňe, öňe, diňe öňe, jan Watanym – Türkmenistan», автором которой является председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Дни культуры Туркменистана в Грузии продолжаются.