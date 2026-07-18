Виллу в Дубае сдали в аренду за беспрецедентные $4,6 млн в год

В Дубае установили новый рекорд на рынке элитной недвижимости: виллу с семью спальнями в престижном районе Эмирейтс-Хиллз сдали в аренду за 17 млн дирхамов (около $4,6 млн) в год. Об этом пишет издание Khaleej Times.

Предыдущий рекорд принадлежал пентхаусу в Бурдж-Халифе, который был сдан за 12 млн дирхамов ($3,26 млн).

По словам эксперта рынка элитной недвижимости Лиэнн Кинг, курировавшей реконструкцию особняка, известного как «Дворец», владельцы отклонили несколько многомиллионных предложений, в том числе долгосрочных, стремясь найти арендатора, который оценит архитектуру, дизайн, антикварные предметы и историю дома.

Рекордная сделка стала ещё одним подтверждением высокого спроса на элитную недвижимость в эмирате. По итогам первого полугодия объём продаж на рынке недвижимости Дубая достиг исторического максимума — 286,43 млрд дирхамов (около $78 млрд). Самой дорогой покупкой стала квартира в комплексе Aman Residences Dubai стоимостью $114,9 млн.