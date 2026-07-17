ФИФА растянет перерыв в финале ЧМ-2026 до 30 минут ради грандиозного шоу

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года ознаменуется масштабным музыкальным шоу в перерыве (Halftime Show). Вопреки собственным правилам, ФИФА растянет 15-минутную паузу между таймами до 30 минут, сообщает издание The Telegraph.

Решающая встреча состоится в ночь на 20 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

Организатором выступления назначен солист группы Coldplay Крис Мартин. На сцену выйдут такие мировые звезды, как канадский певец Джастин Бибер, американская поп-дива Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и южнокорейский бой-бэнд BTS.

Помимо этого, перед началом финальной встречи зрителей ждет 90-минутная церемония закрытия, в которой примут участие актер Том Круз, музыканты Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс и блогер IShowSpeed.

Британские телеканалы BBC и ITV уже перестраивают свои эфирные сетки под получасовой перерыв. Само выступление артистов займет всего 11 минут, однако организаторам потребуется дополнительное время на быструю сборку и демонтаж сцены на футбольном поле. Оставшиеся 15 минут телевизионщики планируют использовать для традиционного разбора первого тайма футбольными экспертами.

Подобный формат нарушает регламент Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) — органа, определяющего правила игры. Согласно правилам, перерыв между таймами «не должен превышать 15 минут».

Ранее IFAB строго придерживался этого ограничения. В 2021 году совет отклонил запрос южноамериканской конфедерации CONMEBOL об увеличении перерыва до 25 минут, обосновав отказ заботой о «самочувствии и безопасности игроков».

Несмотря на это, прецеденты уже случались. ФИФА увеличивала перерыв до 25 минут на финале клубного чемпионата мира в 2025 году в Нью-Джерси ради выступления Coldplay, Doja Cat и Tems. Кроме того, в 2024 году ради концерта Шакиры на финале Кубка Америки CONMEBOL увеличила паузу до 25 минут.