ФИФА продает кусочки газона с финала ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА), жадность которой на этом чемпионате обсуждают чаще, чем когда бы то ни было, нашла очередной способ заработать миллионы из воздуха — точнее, на этот раз буквально из земли. На официальном сайте организации появился предзаказ кусков газона со стадиона «Метлайф», где пройдет финал мундиаля.

Фрагменты поля будут собраны уже после игры и запечатаны в акриловую смолу, а на каждом сувенире выгравируют счет матча. В комплект также войдет USB-флешка, подтверждающая подлинность товара.

Коллекционные предметы продаются по цене $450, $900, $1200 и $3000. Общий тираж ограничен и составляет 2026 штук для каждой из четырех доступных комплектаций. Таким образом, общая выручка ФИФА от их продажи составит около $11,2 млн.

«Каждый фрагмент содержит оригинальный кусочек культового игрового поля финала, что делает его уникальным коллекционным предметом, посвященным одному из величайших спортивных событий в мире», — говорится в описании товара.

Кусочки газона доступны для заказа только покупателям из США, Великобритании и Европы.

Финальный матч чемпионата мира 2026 года пройдет в ночь на 20 июля в 00:00 по ашхабадскому времени.