ФИДЕ изменила формат проведения Кубка мира по шахматам

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об изменении формата мужского и женского Кубков мира. Новая система проведения турниров начнёт действовать с 2027 года.

Соревнования будут состоять из двух этапов. Первый пройдёт по швейцарской системе с контролем времени «45 минут + 30 секунд». У мужчин участников разделят на четыре группы, у женщин — на две. Этот этап продлится пять дней.

По его итогам определятся участники плей-офф. В мужском турнире в 1/8 финала выйдут по четыре лучших шахматиста из каждой группы, в женском — по восемь лучших из каждой группы.

ФИДЕ также увеличит число участников. В мужском Кубке мира оно возрастёт с 206 до 224 человек, в женском — со 103 до 128.

Одновременно вырастет призовой фонд соревнований. Мужской турнир получит 2,3 млн долларов вместо прежних 2 млн, женский — 1 млн долларов вместо 676 тыс.

До этого, начиная с 2005 года, Кубок мира проводился по олимпийской системе.