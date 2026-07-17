У центра Млечного Пути впервые обнаружили «малиновый сахар»

Учёные впервые обнаружили в межзвёздном пространстве моносахарид — эритрулозу, известную как «малиновый сахар». Молекулу нашли в гигантских облаках газа и пыли неподалёку от центра Млечного Пути.

Эритрулоза содержит четыре атома углерода и стала первым подтверждённым моносахаридом, обнаруженным непосредственно в межзвёздной среде. Ранее рибозу и глюкозу находили лишь в образцах метеоритов и астероидов.

Открытие сделала группа исследователей под руководством астробиолога Изаскун Хименес-Серра. Для наблюдений использовались 40-метровый радиотелескоп в Испании и 30-метровый телескоп IRAM. Учёные идентифицировали соединение, сопоставив 12 групп спектральных сигналов с лабораторными данными.

Моделирование показало, что эритрулоза образуется на частицах межзвёздной пыли из более простых молекул.

«Обнаружение межзвёздной эритрулозы позволяет предположить, что межзвёздная среда может служить источником сахаров — „сырья“ для пребиотического синтеза первых нуклеиновых кислот не только на ранней Земле, но и в других уголках Вселенной», — предполагают учёные.

На Земле эритрулоза встречается, в частности, в малине, благодаря чему она и получила название «малиновый сахар».