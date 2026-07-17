Старый, грязный, но редкий Porsche 911 продали за $4,7 млн

На аукционе RM Sotheby’s в Великобритании редкий Porsche 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion 1993 года выпуска был продан за 3,49 млн фунтов стерлингов (около 4,7 млн долларов), установив рекорд стоимости для этой модели.

Автомобиль более двух десятилетий простоял в гараже без эксплуатации. После обнаружения его не стали очищать, поэтому кузов сохранил толстый слой пыли и грязи.

Высокая стоимость объясняется исключительной редкостью модели. Компания Porsche выпустила всего два экземпляра дорожной версии 911 Carrera RSR 3.8 Strassenversion, созданной на базе гоночного автомобиля и адаптированной для дорог общего пользования.

Спорткар сохранил каркас безопасности, большое заднее антикрыло, спортивную подвеску и усиленные тормоза, а также получил салон с отделкой красной кожей.

Ещё одной особенностью автомобиля стал минимальный пробег — всего 10 километров. Известно, что купе было доставлено первому владельцу в Великобритании в 1996 году, после чего почти 20 лет не эксплуатировалось.

Автомобиль оснащён атмосферным 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 380 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. При массе 1210 кг он способен разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды.