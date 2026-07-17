«Снова в бой?» Макгрегор собирается провести после операции последний бой в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что перенесёт операцию, после чего проведёт последний поединок по действующему контракту с организацией.

В воскресенье в Лас-Вегасе ирландец уступил американцу Максу Холлоуэю техническим нокаутом спустя чуть более минуты после начала боя. Во время попытки нанести удар ногой в прыжке Макгрегор неудачно приземлился на правую ногу, после чего не смог продолжить поединок.

Позже спортсмен сообщил, что получил травму головки бедренной кости.

«Операция. Реабилитация. Возвращение к тренировкам — и снова в бой. Предстоит финальный бой по контракту», — написал Макгрегор на своей странице в Instagram.

Во вторник ирландцу исполнилось 38 лет. До этого он не выходил в октагон с июля 2021 года, когда проиграл Дастину Порье из-за перелома ноги.

За карьеру в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 победы и потерпел семь поражений.