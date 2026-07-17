Месси стал главным фаворитом на «Золотой мяч»

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси стал главным фаворитом на получение «Золотого мяча» 2026 года. По оценке платформы Polymarket, вероятность его победы теперь составляет 42%.

Это произошло после того, как Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира. В полуфинале Месси отдал две результативные передачи. На текущем мундиале он побил бомбардирский рекорд мировых первенств, забив 21 гол в 33 матчах.

В число основных претендентов на награду также входят Ламин Ямаль (27%), Харри Кейн (16%) и действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле (3%).

Церемония вручения награды, присуждаемой журналом France Football лучшему футболисту года, состоится 26 октября в Лондоне.

39-летний Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». С 2023 года он выступает за «Интер Майами». В сезоне 2025 года аргентинец провел 34 матча в MLS, забил 35 голов и выиграл Кубок MLS. В нынешнем сезоне на его счету 12 мячей в 14 встречах.

Финал чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Испании состоится в ночь на 20 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.