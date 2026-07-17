Космос станет ускорителем времени: это поможет в борьбе со старением

Исследование ученых из Университета Центральной Флориды (США), опубликованное в научном журнале GeroScience, показало, что воздействие космической среды на организм человека во многом напоминает ускоренное старение.

Эти выводы могут помочь в разработке новых методов лечения возрастных заболеваний как для астронавтов, так и для людей на Земле.

Специалисты обратили внимание на процессы в печени — одном из главных органов, отвечающих за обмен веществ. Оказалось, что уже через сутки после нахождения в космосе в тканях печени происходят генетические изменения, очень похожие на те, что наблюдаются при естественном старении. Чем дольше человек находится в условиях радиации и невесомости, тем сильнее могут быть повреждения внутренних органов.

Для эксперимента была воссоздана модель глубокого космоса. Животные образцы подвергались воздействию микрогравитации в течение двух недель, а также облучению, сопоставимому с тем, которое получили бы космонавты во время полета на Марс.

Результаты показали, что такое воздействие ведет к:

Накоплению стареющих клеток;

Развитию воспаления;

Развитию фиброза — состояний, которые со временем могут привести к серьезным нарушениям работы печени и даже ее отказу.

Сравнение лабораторных данных с образцами крови космонавтов показало сходство генетических изменений. Это подтвердило, что выявленные молекулярные мишени могут быть полезны для защиты здоровья в длительных космических полетах.

Также были найдены вещества, влияющие на воспаление и старение на клеточном уровне. Они взаимодействуют с регуляторами внутри клеток и открывают возможности для создания новых защитных препаратов.

Космические исследования дают редкую возможность изучать старение в ускоренном режиме. На Земле подобные процессы растягиваются на десятилетия, а в космосе они происходят быстрее, что позволяет лучше понять их механизмы. В перспективе эти знания помогут разработать средства, замедляющие возрастные болезни, сохраняющие работу органов и повышающие качество жизни в пожилом возрасте.

Старение — это не только внешние признаки, но и постепенный сбой множества систем организма. Если удастся выяснить, с чего именно начинается этот процесс и на каком уровне происходят первые нарушения, это позволит предотвращать развитие многих болезней еще до их появления.