Заседание Халк Маслахаты Туркменистана назначено на 23 сентября

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл заседание Президиума Халк Маслахаты. Об этом сообщает TDH.

В ходе заседания обсуждались вопросы подготовки к празднованию 35-летия независимости страны, организационные меры по проведению общенационального форума, создание Организационного комитета и утверждение его состава.

Также были рассмотрены работы по представлению к государственным наградам и почётным званиям граждан, добившихся высоких трудовых результатов.

Особое внимание было уделено реализации программ социально-экономического развития страны, подготовке предложений по дальнейшему развитию отраслей экономики, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, совершенствованию системы образования, развитию здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности.

На заседании также обсуждались вопросы популяризации ахалтекинских скакунов и развития национального коневодства. Отмечалось участие туркменских спортсменов и конных коллективов в международных соревнованиях и мероприятиях, а также подготовка новых выставок, форумов и конноспортивных событий в рамках объявленного в стране Года «Независимый нейтральный Туркменистан — родина целеустремлённых крылатых скакунов».

По итогам заседания Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановления Президиума Халк Маслахаты о созыве заседания Халк Маслахаты Туркменистана и создании Организационного комитета по его подготовке. Согласно документам, заседание состоится 23 сентября 2026 года во Дворце «Maslahat köşgi» в Ашхабаде.

Халк маслахаты велаятов и города Ашхабад должны представить списки делегатов до 1 сентября.