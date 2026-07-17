Абитуриенты в Туркменистане могут отслеживать число поданных в вузы заявлений онлайн
В Туркменистане для абитуриентов в режиме онлайн доступна возможность отслеживать количество поданных документов в высшие учебные заведения страны. Соответствующая информация публикуется на сайте dalasgar.bilim.tm.
На платформе размещаются данные по 22 вузам Туркменистана. Статистика о числе поданных документов обновляется каждые 24 часа. Кроме того, на сайте опубликованы сведения о количестве студентов, которых планируется принять в каждое учебное заведение.
Также пользователи могут ознакомиться со статистикой подачи документов по каждому из пяти велаятов страны, а также по Ашхабаду и городу Аркадаг.
Сервис призван сделать информацию о ходе приёмной кампании более доступной для абитуриентов.