Абитуриенты в Туркменистане могут отслеживать число поданных в вузы заявлений онлайн

В Туркменистане для абитуриентов в режиме онлайн доступна возможность отслеживать количество поданных документов в высшие учебные заведения страны. Соответствующая информация публикуется на сайте dalasgar.bilim.tm.

На платформе размещаются данные по 22 вузам Туркменистана. Статистика о числе поданных документов обновляется каждые 24 часа. Кроме того, на сайте опубликованы сведения о количестве студентов, которых планируется принять в каждое учебное заведение.

Также пользователи могут ознакомиться со статистикой подачи документов по каждому из пяти велаятов страны, а также по Ашхабаду и городу Аркадаг.

Сервис призван сделать информацию о ходе приёмной кампании более доступной для абитуриентов.