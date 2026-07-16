Huawei представила глобальную серию смартфонов Pura 90s

Huawei объявила о старте международных продаж новой флагманской линейки смартфонов Pura 90s, в которую вошли две модели: Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max.

Создавая эти устройства, производитель руководствовался концепцией «Время вашего момента». Главный акцент в новинках сделан на продвинутые возможности фото- и видеосъёмки с поддержкой искусственного интеллекта, высокую производительность и длительное время автономной работы. По заявлению Huawei, серия демонстрирует качественный прорыв в точности цветопередачи, телемакросъёмке и возможностях основных камер.

Возможности камер и интеллектуальная обработка

Старшая модель Pura 90s Pro Max получила продвинутый блок камер. Его основой стал 200-мегапиксельный модуль с телеобъективом (диафрагма f/2.6) и системой стабилизации стандарта CIPA 7.0, что позволяет сохранять высокую детализацию объектов на большом расстоянии. В этом смартфоне впервые внедрена аппаратная обработка 200-Мп RAW-изображений в режиме реального времени, поддерживающая съемку фото и видео с 20-кратным приближением. Устройство предлагает 4-кратный оптический и до 100-кратного цифровой зум. Также модель оснащена основной 50-Мп камерой Ultra Lighting HDR с изменяемой диафрагмой (f/1.4–f/4.0) и оптической стабилизацией, а также сверхширокоугольным модулем на 40 Мп.

Модель Pura 90s Pro имеет схожую конфигурацию, но с некоторыми отличиями в сенсорах. Она оборудована 50-Мп основной камерой Ultra Lighting с переменной диафрагмой (f/1.4–f/4.0) и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным модулем на 12,5 Мп и телемакрокамерой Ultra Lighting Macro Telephoto на 50 Мп с оптической стабилизацией. Смартфон аналогично поддерживает 4-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум.

Оба гаджета оснащены цветовым сенсором True-to-Colour Camera 2.0. Благодаря технологии XMAGE второго поколения и новой цветовой камере Red Maple второго поколения, новинки превосходят предшественников: точность цветопередачи выросла на 43%, а цветовой охват расширился на 34%, делая снимки более естественными.

Интегрированный ИИ упрощает редактирование фотографий с помощью нескольких функций:

«Композиция с ИИ» помогает правильно выстроить кадр.

помогает правильно выстроить кадр. «Удаление бликов с ИИ» убирает отражения от окон и экранов.

убирает отражения от окон и экранов. «Перемещение с ИИ» позволяет выделять, дублировать или перемещать объекты, автоматически восстанавливая фон и адаптируя освещение.

позволяет выделять, дублировать или перемещать объекты, автоматически восстанавливая фон и адаптируя освещение. Распознавание сценариев идентифицирует портреты, архитектуру и пейзажи для подбора оптимального ракурса в реальном времени.

Технические характеристики

Обе новинки работают на базе восьмиядерного процессора Kirin 9030S, защищены от влаги и пыли по двойному стандарту IP68 и IP69, а также поддерживают современные стандарты связи: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NearLink 2.0 и eSIM.

Характеристики дисплеев и корпуса:

Pura 90s Pro Max: получил корпус с плоской рамкой для удобного хвата. Экран представляет собой 6,9-дюймовую OLED-матрицу с разрешением FHD+, миллиардом цветов, охватом P3 и адаптивной частотой LTPO от 1 до 120 Гц (частота опроса сенсора — 300 Гц). Дисплей защищен антибликовым стеклом Kunlun Glass, которое нейтрализует до 70% бликов, повышает контрастность на солнце и защищает от царапин, ударов и отпечатков пальцев. Модель поставляется с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 512 Гбайт.

получил корпус с плоской рамкой для удобного хвата. Экран представляет собой 6,9-дюймовую OLED-матрицу с разрешением FHD+, миллиардом цветов, охватом P3 и адаптивной частотой LTPO от 1 до 120 Гц (частота опроса сенсора — 300 Гц). Дисплей защищен антибликовым стеклом Kunlun Glass, которое нейтрализует до 70% бликов, повышает контрастность на солнце и защищает от царапин, ударов и отпечатков пальцев. Модель поставляется с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 512 Гбайт. Pura 90s Pro: оснащен 6,6-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 2760 × 1256 пикселей, поддержкой 1,07 млрд цветов и частотой обновления 1–120 Гц (сенсор 300 Гц). Смартфон доступен в модификациях с 12 Гбайт ОЗУ и встроенной памятью на 256 или 512 Гбайт.

Автономность и программное обеспечение

Внутри смартфонов установлен емкий аккумулятор на 6000 мА·ч. Скорость восполнения энергии отличается в зависимости от версии. Модель Pura 90s Pro поддерживает проводную зарядку Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт. Старшая модель Pro Max предлагает более быструю 100-ваттную проводную зарядку, а также беспроводную технологию мощностью 80 Вт.

Глобальные версии устройств работают под управлением операционной системы EMUI 16.0. В систему интегрирован обновленный голосовой ассистент Celia, способный генерировать контент и помогать в повседневных делах. В поездках Celia может управлять навигацией в Petal Maps, вызывать такси и обрабатывать локальные запросы пользователя.

Производитель установил в Европе следующие цены на линейку Pura 90s: