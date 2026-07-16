Bridgestone начала использовать безвоздушные шины на дорогах

Компания Bridgestone начала коммерческую эксплуатацию безвоздушных шин AirFree. Пока они используются только на автономных прогулочных электрокарах в японском городе Хигасиоми и рассчитаны на скорость не более 20 км/ч.

Шины установлены на беспилотные гольф-кары, перевозящие посетителей парка, которым трудно передвигаться пешком. Это первый случай, когда технология AirFree перешла в режим постоянной эксплуатации. Первый прототип таких шин Bridgestone представила еще в 2008 году.

Безвоздушные шины не требуют накачки и не подвержены проколам. В новой версии разработчики применили более гибкие и пластичные материалы, что позволило повысить комфорт и долговечность.

При этом технология пока не рассчитана на движение на высоких скоростях. Когда шины смогут использоваться на обычных автомобилях без подобных ограничений, компания не сообщает.