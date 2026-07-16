12 разгневанных штатов… Прокуроры в США требуют запретить слияние Warner Bros. и Paramount

Прокуроры 12 американских штатов объединились для подачи судебного иска с требованием заблокировать слияние крупных медиакорпораций Warner Bros. Discovery, Inc. (Warner Bros.) и Paramount Skydance Corporation (Paramount).

О подаче иска в суд Северного округа Калифорнии объявил калифорнийский прокурор Роб Бонта. В коалицию, помимо Калифорнии, вошли Аризона, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон и Вашингтон.

По мнению истцов, объединение компаний приведет к полной ликвидации конкуренции между ними и новый объединенный гигант получит контроль почти над третью всего кабельного телевидения и третью кинопроката в США. Это нанесет серьезный урон кинотеатрам, кабельным дистрибьюторам и конечным потребителям.

Власти штатов призвали участников сделки добровольно приостановить ее закрытие до окончания судебных разбирательств, пригрозив в противном случае добиваться временного судебного запрета.

«Сегодня я возглавляю коалицию штатов, оспаривающих предлагаемое слияние Warner Bros. и Paramount и обращающихся в суд с просьбой заблокировать сделку. Незаконное слияние двух медиагигантов приведет к повышению цен, снижению качества и сокращению объемов контента для кино и телевидения»,— пояснил позицию сторонников иска Роб Бонта.

Потенциальное слияние компаний стоимостью порядка 110 миллиардов долларов ранее уже подвергалось жесткой критике со стороны профильного сообщества. В апреле более тысячи работников кино- и телеиндустрии, включая таких известных актеров, как Хоакин Феникс, Эмма Томпсон и Джейн Фонда, подписали открытое письмо против данного соглашения. По мнению представителей индустрии, появление монополиста приведет к росту расходов на кинопроизводство и повлечет за собой массовые сокращения рабочих мест.

Ввиду сложившейся ситуации киностудия Paramount уже перенесла дату закрытия сделки с 16 на 22 июля. Задержка произошла из-за официального требования прокуратуры штата Орегон предоставить внутреннюю документацию по слиянию для проведения проверки.