Туркменский сельскохозяйственный институт объявил набор абитуриентов

Туркменский сельскохозяйственный институт объявляет набор абитуриентов на 2026/2027 учебный год.

Прием студентов осуществляется по программам специалитета (на бюджетной и платной основе), а также по программам бакалавриата (на платной основе).

Программы специалитета (обучение на бюджетной основе)

В рамках бесплатного обучения институт предлагает подготовку по направлению «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». Сюда входят такие специальности, как агрономия, агроэкология, организация и технология технического обслуживания, тепличное хозяйство, а также селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур.

Программы специалитета (обучение на платной основе)

На коммерческой основе абитуриенты могут выбрать специальности по двум ключевым направлениям:

Сельское, лесное и рыбное хозяйство: агрохимия и агропочвоведение, агроэкология, тепличное хозяйство, гидромелиорация, а также механизация сельского хозяйства.

агрохимия и агропочвоведение, агроэкология, тепличное хозяйство, гидромелиорация, а также механизация сельского хозяйства. Ветеринария и зоотехния: ветеринарная медицина.

III. Программы бакалавриата (обучение на платной основе)

По направлениям бакалавриата предусмотрен широкий выбор специальностей:

Информатика и вычислительная техника: направление «Информационные системы и технологии (в сельском хозяйстве)». Обратите внимание, что обучение по этой программе ведется полностью на английском языке. Общий срок обучения составляет 5 лет, из которых 1 год отводится на языковую подготовку и 4 года — на саму программу бакалавриата.

направление «Информационные системы и технологии (в сельском хозяйстве)». Обратите внимание, что обучение по этой программе ведется полностью на английском языке. Общий срок обучения составляет 5 лет, из которых 1 год отводится на языковую подготовку и 4 года — на саму программу бакалавриата. Машиностроение: автоматизация и управление (в сельском хозяйстве).

автоматизация и управление (в сельском хозяйстве). Сельское, лесное и рыбное хозяйство: гидротехнические сооружения, а также технология переработки сельскохозяйственной продукции.

гидротехнические сооружения, а также технология переработки сельскохозяйственной продукции. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия: землеустройство и кадастры.

землеустройство и кадастры. Информационная безопасность: менеджмент информационной безопасности (в сельском хозяйстве).

менеджмент информационной безопасности (в сельском хозяйстве). Экономика и управление: экономика и управление на предприятии (в сельском хозяйстве), бухгалтерский учет и аудит (в сельском хозяйстве), а также цифровое управление.

Условия приема и сроки подачи документов

В институт на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов принимаются граждане Туркменистана в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже общего среднего.

Прием официальных документов от абитуриентов будет проходить в период с 13 по 26 июля 2026 года.

Адреса центров приема документов по велаятам

Подать документы можно в одном из региональных центров в зависимости от вашего места проживания:

Дашогузский велаят: Документы принимаются непосредственно в Туркменском сельскохозяйственном институте по адресу: г. Дашогуз, ул. Рухнама, д. 94. Телефоны для справок: 800322 9-33-92, 800322 9-40-68, 800322 9-27-47.

Лебапский велаят: Прием организован на базе Туркменского государственного педагогического института имени С. Сейди по адресу: г. Туркменабат, ул. Мукаддес Рухнама, д. 22. Телефон для справок: 800422 3-32-57.

Марыйский велаят: Подача документов осуществляется в Государственном энергетическом институте Туркменистана по адресу: г. Мары, ул. Байрамхан, д. 62. Телефон для справок: 800522 5-75-04.