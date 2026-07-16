Тилеманс в «МЮ», «Барселона» подписывает Адейеми: что там с трансферами?

Пока в США продолжается чемпионат мира по футболу, клубы не дремлют и готовят усиления перед началом нового сезона. Клубы топ-чемпионатов Европы продолжают тратить десятки миллионов на трансферы. Рассказываем о последних, наиболее громких переходах.

Тилеманс примерил футболку «МЮ»

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере 29-летнего полузащитника и капитана сборной Бельгии Юри Тилеманса из «Астон Виллы». Соглашение рассчитано на пять лет — до июня 2031 года.

По информации Transfermarkt, сумма перехода составила €42 млн (по данным СМИ, в контракте игрока с бирмингемцами была прописана сумма отступных в размере £35 млн). Тилеманс стал третьим новичком манкунианцев за неделю после приобретения полузащитника Андрея Сантоса и голкипера Карла Дарлоу.

Юри выступал за «Астон Виллу» с 2023 года, куда перешел свободным агентом из «Лестера». За три года в бирмингемском клубе он провел 134 матча. В минувшем сезоне бельгиец помог команде завоевать Лигу Европы, забив победный гол в финальном матче против «Фрайбурга». В составе сборной Бельгии хавбек сыграл 90 матчей, забил 15 голов и стал бронзовым призером ЧМ-2018. На нынешнем чемпионате мира Тилеманс носил капитанскую повязку и пробежал самую большую дистанцию среди всех участников турнира до стадии четвертьфиналов (почти 62 км), однако пропустил четвертьфинальный матч с Испанией (1:2) из-за полученной на разминке травмы.

Леандро Троссард переезжает в Турцию

Лондонский «Арсенал» официально подтвердил договоренность о продаже бельгийского вингера Леандро Троссарда в стамбульский «Бешикташ». Клуб разрешил 31-летнему футболисту отправиться в Стамбул для прохождения медицинского осмотра и завершения оформления документов.

Ожидается, что турецкая сторона выплатит за игрока 18 миллионов евро плюс еще 2 миллиона в качестве возможных бонусов.

Троссард выступал за «канониров» с января 2023 года, перейдя из «Брайтона» за £27 млн с учетом бонусов. Всего за лондонцев бельгиец провел 174 матча и забил 36 голов. В минувшем сезоне Леандро записал на свой счет 8 мячей и 11 голевых передач в 50 встречах, выиграл с «Арсеналом» Премьер-Лигу и помог команде Микеля Артеты дойти до финала Лиги чемпионов.

Новая швейцарская звезда в «Астон Вилле»

Попрощавшись с Тилемансом, «Астон Вилла» тут же согласовала с немецким «Фрайбургом» трансфер 20-летнего полузащитника Йоана Манзамби – новой звезды сборной Швейцарии. Общая стоимость сделки с учетом бонусных выплат составит почти 70 миллионов евро, что станет рекордной продажей в истории «Фрайбурга».

По сведениям Sky Sport, ранее немецкий клуб договорился о переходе швейцарца в «Ньюкасл» за 60 миллионов евро, но сам игрок не дал «сорокам» согласия на переход. В борьбу оперативно включилась «Астон Вилла», сумевшая убедить футболиста перебраться в Бирмингем. Теперь остается уладить формальности.

Карим Адейеми присоединился к «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил покупку 24-летнего немецкого нападающего Карима Адейеми у дортмундской «Боруссии». Каталонский клуб заплатит за форварда 22 миллиона евро, еще 7 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

«Мы очень рады, потому что давно следили за Адейеми. Он очень быстрый, очень хороший форвард. Спортивный директор нашего клуба Деку проделал отличную работу», – прокомментировал Лапорта.

Коротко о других трансферах:

Сандро Тонали («Ньюкасл» → «Тоттенхэм»): итальянский хавбек перешел в лондонский клуб за рекордные для «шпор» €117 млн. Игрок отметил, что его привлекла работа под руководством соотечественника Роберто Де Дзерби.

Матеуш Фернандеш («Вест Хэм» → «Тоттенхэм»): португалец перешел в стан «шпор» за требуемые €99 млн. Интересовавшийся игроком «Манчестер Юнайтед» посчитал данную цену завышенной.

(«Вест Хэм» → «Тоттенхэм»): португалец перешел в стан «шпор» за требуемые €99 млн. Интересовавшийся игроком «Манчестер Юнайтед» посчитал данную цену завышенной. Лука Вушкович («Тоттенхэм» → «Брайтон»): хорватский защитник подписал пятилетний контракт с опцией продления на год. Сумма трансфера составила £46 млн (€53,8 млн), а весь пакет сделки с бонусами превысит £50 млн (€58,5 млн).

(«Тоттенхэм» → «Брайтон»): хорватский защитник подписал пятилетний контракт с опцией продления на год. Сумма трансфера составила £46 млн (€53,8 млн), а весь пакет сделки с бонусами превысит £50 млн (€58,5 млн). Андрей Сантос («Челси» → «Манчестер Юнайтед»): сумма трансфера составила £50 млн плюс 10% от последующей перепродажи бразильца.

Натаниэль Браун («Айнтрахт» → «Бавария»): 23-летний левый защитник сборной Германии подписал контракт до июня 2031 года. Сумма трансфера составила €55 млн.

(«Айнтрахт» → «Бавария»): 23-летний левый защитник сборной Германии подписал контракт до июня 2031 года. Сумма трансфера составила €55 млн. Джереми Монга («Лестер Сити» → «Манчестер Сити»): 17-летний вингер подписал с «горожанами» пятилетний контракт (до лета 2031 года). Сумма перехода — £10 млн (€11,7 млн) плюс £2,5 млн (€2,9 млн) в качестве бонусов.

(«Лестер Сити» → «Манчестер Сити»): 17-летний вингер подписал с «горожанами» пятилетний контракт (до лета 2031 года). Сумма перехода — £10 млн (€11,7 млн) плюс £2,5 млн (€2,9 млн) в качестве бонусов. Мэйсон Гринвуд («Марсель» → «Фенербахче»): турецкий клуб оформил трансфер за €42 млн плюс бонусы.

(«Марсель» → «Фенербахче»): турецкий клуб оформил трансфер за €42 млн плюс бонусы. Дензел Думфрис («Интер» → «Реал Мадрид»): защитник сборной Нидерландов подписал контракт до 2030 года и стал очередным новичком команды Жозе Моуринью. «Сливочные» заплатят за 30-летнего игрока €20 млн.Ранее к «королевскому клубу» также присоединился Ибраима Конате. Центральный защитник сборной Франции перешел в «Реал» на правах свободного агента после ухода из английского «Ливерпуля». Игрок подписал контракт до лета 2030 года.