ТГУ им. Махтумкули начал прием документов от абитуриентов

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули начался прием документов от абитуриентов на 2026/2027 учебный год.

Приемная кампания стартовала 13 июля одновременно с началом приема в высшие и средние профессиональные учебные заведения Туркменистана.

В университет на конкурсной основе принимаются граждане Туркменистана не старше 35 лет, имеющие образование не ниже общего среднего. Зачисление будет проводиться по результатам вступительных экзаменов.

В новом учебном году вуз объявил набор по 34 специальностям. Абитуриенты смогут поступить на бюджетной или платной основе по 14 направлениям подготовки специалистов и четырем направлениям подготовки бакалавров.

Документы принимаются как в самом университете в Ашхабаде, так и в специально определенных пунктах в административных центрах велаятов. Прием документов продлится до 26 июля.

Вступительные экзамены и зачисление будут проходить в Ашхабаде в сроки, установленные действующим порядком приема.

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