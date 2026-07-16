Под Луксором нашли раскопали гробницу возрастом 3000 лет

Недалеко от египетского города Луксор нидерландская археологическая экспедиция Лейденского университета обнаружила гробницу, возраст которой составляет 3000 лет. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на министерство туризма и древностей Египта.

Найденный комплекс включает в себя открытый двор, ведущий к высеченной в скале часовне, которая имеет форму перевернутой буквы «Т». Во дворе исследователи нашли несколько хорошо сохранившихся элементов архитектуры. Среди них — лестница с наклонными пандусами, ведущая к входу, а также кирпичная скамья, предназначавшаяся для погребальной стелы.

Благодаря соответствующим надписям внутри гробницы удалось установить, что она принадлежала человеку по имени Пасер. На обнаруженных изображениях Пасер запечатлен во время поклонения различным божествам в святилищах, а также сидящим вместе со своей супругой перед столом с подношениями.

По мнению археологов, находка относится к эпохе Рамессидов — периоду XIX и XX династий Древнего Египта. Сейчас ученые планируют установить личности всех, кто был здесь похоронен, и выяснить подробности об их жизни.

Луксор имеет статус одного из важнейших археологических центров мира. Данная гробница была обнаружена в рамках исследовательского проекта, который стартовал в 2018 года.

Стоит отметить, что в 2025 году в этом же регионе после масштабной реставрации, длившейся более 20 лет, для туристов вновь открыли другую крупную гробницу фараона. В ней уцелели древнеегипетские росписи с изображениями богов и Аменхотепа III, правившего Египтом ориентировочно в 1390–1350 годах до нашей эры.