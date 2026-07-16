Китай впервые экспортировал больше миллиона автомобилей за месяц

В июне Китай впервые экспортировал более миллиона автомобилей за один месяц.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за рубеж было поставлено 1,037 миллиона машин, при этом свыше половины экспорта пришлось на автомобили на новых источниках энергии — электромобили и подключаемые гибриды.

По сравнению с маем объём экспорта вырос на 11,6%, а в годовом выражении — на 75%. По итогам первого полугодия поставки автомобилей за границу увеличились на 65% и превысили 5 миллионов единиц. При этом прогноз китайского отраслевого регулятора на весь 2026 год составлял 7,4 миллиона экспортированных автомобилей.

В июне на внешние рынки было отправлено 523 тысячи электромобилей и подключаемых гибридов — в 1,6 раза больше, чем за аналогичный месяц 2025 года. Наиболее высокий спрос на китайские автомобили отмечен в странах Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в России.

По оценке отраслевых аналитиков, рост экспорта связан с низкой себестоимостью китайских автомобилей благодаря современным технологиям производства, а также с относительно медленными темпами электрификации традиционных мировых автопроизводителей. Кроме того, китайские компании всё чаще предлагают в массовом сегменте оснащение, которое на ряде рынков обычно доступно только в автомобилях премиум-класса.