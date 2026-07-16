Золото, серебро и MacBook Air: успех туркменских школьников на олимпиаде в Сингапуре

В Сингапуре завершилась 7-я международная олимпиада Copernicus по математике. На этой престижной интеллектуальной площадке школьники из разных стран демонстрируют свои знания, логику, скорость мышления и способность решать задачи повышенной сложности.

Сборная Туркменистана приняла участие в данном соревновании впервые, и её дебют оказался крайне успешным. Молодые математики везут домой 6 медалей: 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые.

Абсолютным триумфатором соревнований стала воспитанница образовательного центра «Belent Bilim» из города Мары Айджерен Мухамметназарова. Она завоевала золотую медаль и удостоилась почетного титула «Absolute Winner» в своей возрастной категории. В качестве специального приза за этот результат ей вручили ноутбук MacBook Air.

Серебряные награды получили трое участников:

Давут Мухамметназаров — воспитанник образовательного центра «Belent Bilim» (г. Мары);

— воспитанник образовательного центра «Belent Bilim» (г. Мары); Гельдимырат Сарыев — учащийся школы №135 (г. Ашхабад);

— учащийся школы №135 (г. Ашхабад); Эмирмухаммет Сабыров — учащийся школы №35 (г. Хазар, Балканский велаят).

Бронзовые медали завоевали двое ашхабадских школьников: