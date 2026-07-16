В Японии впервые устроят забег по мотивам Super Mario

13 сентября в японском Саппоро состоится первый в стране тематический забег по мотивам серии видеоигр Super Mario. Участников ждут музыкальное сопровождение, встречи с персонажами Nintendo, тематические фотозоны и памятные сувениры.

Мероприятие пройдет на острове Хоккайдо. Организатором выступает компания Doshin EC Inc. Маршрут длиной 2,5 километра проложат внутри и вокруг стадиона Daiwa House Premist Dome. На протяжении всей дистанции будет звучать музыка из игр Super Mario.

Для участников подготовят фотозоны с Марио и другими героями франшизы, а также сюрприз на финише. Каждый зарегистрированный бегун получит фирменные сувениры — футболку, кепку, полотенце и памятную медаль ограниченной серии. На площадке также будут продаваться эксклюзивные товары.

Количество участников ограничено шестью тысячами человек. Стоимость регистрации составляет 6600 иен (около $41) для взрослых и старшеклассников и 5500 иен ($34) для детей от трех лет до младшего школьного возраста.

Посетить мероприятие смогут и гости, не участвующие в забеге. Для них организуют игровые зоны для детей и демонстрацию игровой консоли Nintendo Switch 2.