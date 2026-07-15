YouTube запускает умный поиск: Ask YouTube превращает платформу в чат-бот с ИИ

Глава сервиса Нил Мохан объявил о начале развертывания нового ИИ-поиска под названием Ask YouTube. Функция запускается в веб-версии для пользователей на территории США.

Ask YouTube представляет собой встроенный чат-бот. Вместо привычного ввода ключевых слов пользователи могут задавать вопросы на обычном разговорном языке, а система будет генерировать ответы, опираясь на контент, размещенный на платформе.

В отличие от стандартного поиска, который выдает исключительно перечень роликов, Ask YouTube формирует комплексный структурированный ответ. В выдаче могут присутствовать текстовые резюме, стандартные видео, вертикальные ролики Shorts, отдельные фрагменты видеозаписей, а также подсказки для уточнения запроса. Например, нейросеть можно попросить сравнить различные товары, разъяснить сложную научную тему, подобрать обучающие материалы или найти контент по узкому запросу. При этом классический поиск никуда не исчезнет — пользователи смогут в любой момент вернуться к привычному формату выдачи.

Для создателей контента Ask YouTube открывает новые возможности продвижения. Платформа будет засчитывать просмотры роликов, Shorts и превью, которые ИИ использует в своих ответах, в общую статистику каналов, а также учитывать их при расчете показателей для партнерской программы.

Ранее инструмент тестировался в закрытом режиме среди совершеннолетних подписчиков YouTube Premium в США. Теперь круг пользователей расширяется: ИИ-поиск становится доступен авторизованным пользователям в возрасте от 13 лет.

На данном этапе функция работает только с англоязычными запросами и только в браузерной версии для ПК. О сроках запуска Ask YouTube в других регионах и на других языках информации пока нет.