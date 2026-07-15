SpaceX впервые выведет Starship на орбиту с полноценной полезной нагрузкой

Компания SpaceX объявила, что 13-й испытательный запуск сверхтяжёлой ракетной системы Starship состоится 16 июля. Впервые корабль отправится в полёт с действующей полезной нагрузкой — 20 спутниками Starlink нового поколения.

Стартовое окно на космодроме Starbase в Техасе откроется в 17:45 по местному времени (03:45 17 июля по ашх). В миссии будут задействованы корабль Ship 40 и ускоритель Booster 20. Для модернизированной версии Starship V3 это станет вторым испытательным полётом.

Программа Flight 13 во многом повторит предыдущую миссию и направлена на устранение неисправностей, выявленных во время запуска 22 мая. Тогда проблемы с повторным запуском двигателей Raptor не позволили ускорителю Super Heavy достичь расчётной зоны мягкого приводнения.

К новому испытанию SpaceX изменила последовательность запуска двигателей при разделении ступеней, модернизировала оборудование ускорителя и скорректировала алгоритмы предупреждения и аварийного отключения двигателей. Компания рассчитывает выполнить штатное разделение ступеней, управляемое приводнение ускорителя в Мексиканском заливе, а также повторный запуск одного двигателя Raptor в космосе, испытания теплозащиты при входе в атмосферу и мягкое приводнение корабля в Индийском океане.

На борту впервые будут находиться 20 полнофункциональных спутников Starlink V3 массой до 2,5 тонны каждый. Поскольку полёт пройдёт по суборбитальной траектории, после отделения аппараты войдут в атмосферу и сгорят.