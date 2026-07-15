Bloomberg: основатель DeepSeek стал самым богатым разработчиком ИИ-модели в мире

Китайский предприниматель и разработчик Лян Вэньфэн, основавший компанию DeepSeek, возглавил мировой список богатейших создателей моделей искусственного интеллекта. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается почти в $36 млрд.

С этим показателем Лян Вэньфэн опередил других известных ИИ-разработчиков, таких как сооснователь OpenAI Грег Брокман (чье состояние оценивается в $25,5 млрд) и сооснователь Anthropic Дарио Амодеи (почти $8 млрд). Кроме того, глава DeepSeek теперь занимает восьмую строчку в списке богатейших людей Китая.

Стремительный рост его капитала зафиксирован после завершения очередного раунда финансирования компании. В результате этого оценка состояния Лян Вэньфэна увеличилась более чем в два раза — ранее она составляла $16,7 млрд.

Лян Вэньфэн родился в городе Чжаньцзян на юге Китая. Он получил высшее образование по специальности «информационные и коммуникационные технологии», а свою компанию DeepSeek основал в 2023 году.