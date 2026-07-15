Рукописи, письма и фальшивый паспорт: Франция за €9 млн выкупила архив Камю

Национальная библиотека Франции приобрела крупнейшее собрание архивных материалов французского писателя Альбера Камю. Данное приобретение уже назвали самым масштабным событием в истории страны, связанным с сохранением литературного наследия.

Коллекция состоит из 260 коробок с документами, общая длина которых достигает 50 метров. Архив выкуплен у наследников писателя за 9 миллионов евро. Финансовую поддержку сделке оказали банк CIC и модный дом Hermes.

В состав переданного архива вошли уникальные, а подчас и очень необычные документы, среди которых:

Рукопись знаменитого романа «Посторонний»;

Незавершенная рукопись произведения «Первый человек», над которой автор трудился незадолго до своей гибели;

Режиссерский экземпляр постановки «Реквием по монахине» (адаптация романа Уильяма Фолкнера);

Личные дневники марки Hermes, датированные 1950-ми годами, записные книжки и обширная переписка;

И даже фальшивое удостоверение личности (Камю использовал его в годы участия во французском Сопротивлении).

До этой сделки государственное хранилище располагало лишь рукописью романа «Чума» и некоторой частью писем автора. Новое поступление откроет дополнительные возможности для исследователей.

Широкая аудитория сможет увидеть архивные экспонаты в марте 2027 года на специальной выставке, приуроченной к 70-летию со дня вручения Альберу Камю Нобелевской премии по литературе.