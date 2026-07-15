Прическа Эрлинга Холанда с пучком стала одним из главных трендов сезона

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд стал одним из самых обсуждаемых игроков чемпионата мира по футболу 2026 года. Он с семью голами помог своей команде достичь четвертьфинала, где норвежцы уступили сборной Англии со счетом 1:2.

25-летний Холанд привлекает к себе огромное внимание своей внешностью — а именно высоким ростом (195 см), светлыми волосами и фирменной прической «мужской пучок».

Как отмечает издание The Looker, обсуждение его прически ведется в прессе практически так же активно, как и обсуждение его спортивных успехов. И хотя норвежец уже покинул турнир, он доказал, что способен задавать тренды далеко за пределами спорта.

Любимым аксессуаром Холанда стала резинка для волос норвежского бренда Kknekki. Связь футболиста с этой маркой оказалась настолько прочной, что он стал ее миноритарным акционером. Совместно с брендом Эрлинг выпустил лимитированную серию резинок, которая на фоне его популярности уже полностью распродана.

По информации с сайта производителя, резинки Kknekki обеспечивают мягкую фиксацию, не вызывают натяжения волос, не выдергивают и не повреждают их. Кроме того, они не спутываются, не выцветают и обладают водонепроницаемыми и потоустойчивыми свойствами. Оригинальная модель выпускается в 700 цветовых решениях, а в ближайшее время бренд планирует выпустить новую лимитированную коллекцию, посвященную мундиалю.