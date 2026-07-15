Китай запустил огромную солнечную электростанцию, способную работать после захода солнца

Китайская государственная корпорация China Three Gorges начала опытно-коммерческую эксплуатацию крупнейшей в мире гибридной солнечной электростанции общей мощностью 1 ГВт.

Комплекс сочетает фотоэлектрические панели и гелиоконцентратор, что позволяет вырабатывать электроэнергию даже после захода солнца.

Энергетический комплекс расположен рядом с городом Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Он включает солнечную электростанцию мощностью 900 МВт и гелиоконцентратор мощностью 100 МВт.

Комплекс занимает около 1817 гектаров, а объем инвестиций составил 3,53 млрд юаней. Опытно-коммерческая эксплуатация началась 1 июля 2026 года.

Тепловая часть станции использует линейные отражатели Френеля. Около 260 тыс. зеркал концентрируют солнечное излучение для нагрева расплавленной соли до температуры около 550 °C. Накопленное тепло используется для производства пара, который приводит в действие турбину. Такая схема позволяет тепловому блоку мощностью 100 МВт вырабатывать электроэнергию до восьми часов после захода солнца или в пасмурную погоду.

По проекту комплекс способен ежегодно производить около 2,07 ТВт·ч электроэнергии, что теоретически достаточно для снабжения примерно 830 тыс. домохозяйств. По суммарной мощности станция превзошла гибридный комплекс Noor Energy 1 в Дубае мощностью 950 МВт.