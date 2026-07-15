Испания вышла в финал ЧМ-2026: Мбаппе покидает турнир

Определился первый финалист чемпионата мира по футболу 2026 года. В полуфинальном матче, который прошел на стадионе «AT&T» в городе Арлингтон (США), сборная Испании одержала уверенную победу над командой Франции со счетом 2:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном из Сальвадора.

Французы начали встречу в хорошем темпе, однако спустя 10–15 минут испанские футболисты перехватили инициативу.

На 20-й минуте матча у правой границы штрафной площади сборной Франции произошел ключевой эпизод: французский защитник Люка Динь в попытке выбить мяч в воздухе промахнулся и ударил по ноге Ламина Ямаля.

Арбитр находился рядом и без колебаний указал на точку. Микель Оярсабаль мощным ударом на средней высоте отправил мяч в сетку. Вратарь французов Майк Меньян угадал направление удара, но спасти команду не сумел — 1:0 в пользу Испании. Данный гол стал для баскского футболиста пятым на этом мундиале.

На 30-й минуте положение Франции усугубилось потерей ключевого игрока обороны. Защитник Вильям Салиба получил повреждение на ровном месте. Он не смог продолжить встречу и был заменен на Максанса Лакруа. После этой вынужденной перестановки французы стали заметно уязвимее.

Во второй половине встречи испанцы укрепили свое лидерство. На 58-й минуте Педро Порро разыграл нехитрую «стеночку» с Дани Ольмо, на скорости ворвался в штрафную площадь с правого фланга и точным ударом под ближнюю штангу переиграл Меньяна – 2:0.

Французская сборная оказалась в нокдауне. Практически сразу после второго гола Ламин Ямаль красиво обыграл двух соперников в штрафной и обводящим ударом отправил мяч в дальнюю «девятку». Однако этот гол не был засчитан, так как Ямаль находился в положении вне игры.

В оставшееся время матча обе команды предпринимали попытки атаковать, но счет на табло больше не изменился.

Лучшим игроком матча был признан автор второго гола Педро Порро.

Сборная Испании стала первым финалистом ЧМ-2026 с фантастической разницей забитых и пропущенных мячей – 11:1 в семи матчах.

Топ-5 бомбардиров ЧМ-2026 на данный момент:

Лионель Месси (Аргентина) — 8 голов;

Килиан Мбаппе (Франция) — 8 голов;

Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7 голов;

Харри Кейн (Англия) — 6 голов;

Джуд Беллингем (Англия) — 6 голов.

Анонс второго матча 1/2 финала

Второй финалист турнира определится в противостоянии сборных Англии и Аргентины. Матч состоится в Атланте в ночь на 16 июля – в 00:00 по ашх.