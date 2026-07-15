В Перу нашли новые разновидности какао, способные спасти отрасль от кризиса

Группа исследователей из Перу и Великобритании обнаружили четыре ранее неизвестные генетические группы шоколадных деревьев. Главная их ценность в том, что полученные данные помогут селекционерам в выведении новых, более устойчивых сортов, пишет издание Vice.

Ученые провели детальный анализ ДНК 390 диких и полудиких деревьев, произрастающих на плантациях коренных перуанских народов. До этого момента в научном сообществе считалось, что существует всего десять основных генетических групп какао, однако результаты новой работы полностью изменили это представление.

Повышенный интерес к подобным изысканиям продиктован серьезными трудностями на рынке сырья и последующим удорожанием шоколада. В настоящее время объемы урожая какао в ключевых странах-производителях, включая Перу, Колумбию и Бразилию, падают под влиянием климатических изменений, погодных аномалий, болезней растений и различных экономических факторов.

Специалисты отмечают, что все найденные разновидности потенциально пригодны для производства шоколада.

Такие деревья смогут успешнее сопротивляться болезням и справляться с последствиями климатических кризисов.

Эксперты возлагают на эти сведения большие надежды: Перу занимает восьмое место в мире по производству какао, и новые подходы к селекции могут заметно сгладить прогнозируемый дефицит сырья в будущем.