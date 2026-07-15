В Джакарте прошла встреча замминистров иностранных дел Туркменистана и Индонезии

13 июля 2026 года начался рабочий визит заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова в Республику Индонезия. В рамках этой поездки он провел встречу со своим индонезийским коллегой Мухаммадом Анисом Матта. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Дипломаты обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.

Стороны подчеркнули, что регулярные политические консультации служат эффективным механизмом развития партнерства и помогают укреплять межгосударственный диалог.

Участники встречи выразили удовлетворение высоким уровнем взаимодействия в рамках ООН и подтвердили готовность координировать усилия и оказывать взаимную поддержку международным инициативам друг друга.

Туркменская сторона выразила заинтересованность в развитии партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Особое внимание было уделено значимости создания нового диалогового формата «Центральная Азия + АСЕАН», направленного на укрепление межрегионального сотрудничества.

Собеседники констатировали наличие серьезного потенциала для роста объемов взаимной торговли, активизации инвестиций и запуска совместных проектов в различных экономических секторах.

Была отмечена важная роль образования, науки, культуры, спорта и туризма в укреплении дружбы между народами. Стороны выразили взаимный интерес к расширению прямых контактов между высшими учебными заведениями, научными центрами и культурными организациями, а также к реализации совместных проектов в этих областях.

По итогам переговоров дипломаты подтвердили обоюдное стремление к поступательному развитию туркмено-индонезийского сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.