На венецианском острове Сан-Джорджо после проведения реставрационных работ вновь открылся знаменитый садовый лабиринт Борхеса.

Этот объект был создан в 2011 году к 25-летию со дня смерти писателя Хорхе Луиса Борхеса. Автором проекта стал британский архитектор и дипломат Рэндалл Коут, которому идея лабиринта приснилась еще в 1979 году после сна о кончине его друга-писателя.

Впервые этот проект реализовали в Аргентине, а затем, благодаря усилиям вдовы литератора Марии Кодамы, его воссоздали в Венеции — городе, к которому аргентинский автор питал особую симпатию.

Лабиринт протяженностью около 1,15 км сформирован из более чем 3 тысяч кустов самшита. Если смотреть на него сверху, зеленые насаждения складываются в имя писателя (BORGES) и ключевые символы его творчества: песочные часы, зеркала, трость, тигра и вопросительный знак.

Восстановление объекта приурочили сразу к двум памятным датам — 15-летию с момента создания самого лабиринта и 40-й годовщине со дня смерти Борхеса. В ходе работ организаторы особое внимание уделили инклюзивности: совместно с Итальянским союзом слепых и слабовидящих у входа установили тактильную карту. Это символическое нововведение, так как сам Хорхе Луис Борхес Сам Борхес последние годы жизни провел в темноте, полностью потеряв зрение к 55 годам.