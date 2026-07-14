Tesla Cybercab без руля и педалей впервые выехала на дороги общего пользования

Tesla начала испытания первых серийных автомобилей Cybercab на дорогах общего пользования в Остине, штат Техас. Особенностью этой модели является полное отсутствие руля и педалей управления.

О начале дорожных тестов сообщил глава компании Илон Маск, опубликовав видео, на котором Cybercab движется в городском потоке.

Испытания начались менее чем через два года после презентации концепта, состоявшейся в октябре 2024 года. До этого Tesla запустила в Остине сервис беспилотных поездок на базе Model Y, а затем расширила зону работы роботакси на городские и пригородные маршруты.

По данным компании, Cybercab полностью использует систему автономного вождения FSD, основанную на машинном зрении. Первый серийный автомобиль этой модели был выпущен на заводе Giga Texas 17 февраля 2026 года.

После выхода предприятий на проектную мощность Tesla рассчитывает выпускать до 2 миллионов Cybercab в год.