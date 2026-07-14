Apple подала на OpenAI в суд, обвинив ее в шпионаже

​Компания Apple обратилась в суд с иском против OpenAI, обвинив её в хищении корпоративных секретов, сообщает издание The New York Times.

​Согласно иску, рекрутеры OpenAI во время собеседований с сотрудниками Apple, искавшими новую работу, побуждали их раскрывать закрытые детали проектов. От соискателей также требовали приносить прототипы и компоненты разрабатываемых в Apple устройств.

​Одним из ключевых ответчиков по делу стал Тан Тан, возглавляющий сейчас аппаратное обеспечение в OpenAI. До 2024 года он являлся сотрудником Apple. В иске утверждается, что за несколько месяцев до своего увольнения Тан передал будущему работодателю конфиденциальные данные о цепочке поставщиков Apple.

В иске Apple отмечает, что начала внутреннее расследование еще в феврале и предупредила OpenAI об утечке коммерческой тайны, однако не получила ответа.

​В OpenAI категорически отвергли все обвинения, заявив:

​«Нас не интересуют коммерческие тайны других компаний».

​В настоящее время OpenAI планирует составить конкуренцию Apple в сегменте потребительских девайсов. В 2025 году компания за 6,5 миллиарда долларов приобрела дизайн-студию IO, созданную бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, и сейчас ведет активный наем специалистов из штата своего конкурента.