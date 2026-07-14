Янник Синнер второй год подряд выиграл Уимблдон

Первая ракетка мира Янник Синнер второй год подряд стал победителем Уимблдона, обыграв в финале представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Для 24-летнего итальянца этот титул стал вторым на Уимблдоне и пятым на турнирах «Большого шлема». Ранее он дважды выигрывал Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024). Всего на его счету теперь 29 титулов ATP.

Синнер также одержал сотую победу на турнирах «Большого шлема». В Открытой эре лишь три теннисиста достигали этой отметки именно в финальном матче турнира.

Зверев впервые в карьере дошёл до финала Уимблдона. В нынешнем сезоне немец выиграл свой первый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». Несмотря на поражение, он впервые преодолел на Уимблдоне стадию четвёртого круга.

В женском одиночном разряде победительницей Уимблдона впервые стала 21-летняя чешка Линда Носкова, победившая в финале свою соотечественницу Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:3. Для Носковой этот титул стал первым на турнирах «Большого шлема», третьим в карьере под эгидой WTA и вторым в сезоне 2026 года.