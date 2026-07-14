Человекоподобные роботы впервые провели хирургическую операцию

В медицинской практике впервые успешно провели две хирургические операции с применением дистанционно управляемых человекоподобных роботов. Во время доклинических испытаний, призванных подтвердить эффективность нового метода, крупным млекопитающим (не относящимся к приматам) удалили желчный пузырь.

В первом случае операцию осуществляли один гуманоид и ассистирующий ему человек, во втором — пара роботов работала совместно.

Роботизированная хирургия применяется в медицине уже давно, однако существующие комплексы имеют серьезные ограничения. Издание Popular Science отмечает, что стандартные многорукие системы часто представляют собой массивные конструкции весом более 800 кг. Для их монтажа требуются специально подготовленные операционные и целые бригады техников, к тому же такие устройства обычно заточены под один конкретный вид процедур.

​На их фоне новые роботы-гуманоиды выглядят гораздо практичнее: при росте около 1,5 метра они весят всего 27 кг. Такие аппараты отличаются маневренностью, мобильностью, легкостью в настройке и более низкой стоимостью. В перспективе обученные группы таких «хирургов» смогут работать в регионах со строгим дефицитом медицинского персонала.

Инженер из Калифорнийского университета в Сан-Диего Майкл Йип подчеркнул значимость этого достижения:

«Управляемые дистанционно и автономные человекоподобные роботы обладают реальным потенциалом для расширения доступа к критически важным хирургическим операциям, к которым пациенты иначе не имели бы доступа. Это может помочь решить кризис в здравоохранении не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире».

​Хирурги подчеркивают, что благодаря финансовой доступности и компактности таких роботов можно будет оперативно задействовать в самых разных условиях — от отдаленных сельских больниц и зон боевых действий до космических станций.