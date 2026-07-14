Стало известно, сколько Макгрегор заработал за минутный поединок с Холлоуэем

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заработал не менее 15 миллионов долларов за поединок против американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Бой продлился чуть более одной минуты, сообщают издания Fansided и Sporting News.

Для Макгрегора это был первый выход в октагон с 2021 года. Он получил травму ноги уже на первых секундах боя. Сразу после гонга он побежал на соперника и попытался нанести удар ногой в прыжке с разворота, но промахнулся. При приземлении на правую ногу его колено неестественно выгнулось.

Вскоре рефери Майк Белтран остановил поединок, зафиксировав технический нокаут в пользу Холлоуэя.

Вокруг травмы сразу появились слухи, так как на предматчевом видео было заметно, что Конор слегка хромал, снимая обувь. Однако сам Макгрегор категорически опроверг наличие проблем до боя:

«Перед боем у меня не было никаких травм. Ни одной. Это произошло совершенно неожиданно. Я в состоянии глубочайшего отчаяния. Я могу описать это только как ад».

Официальные данные о гонорарах организаторы не раскрывали. Глава UFC Дана Уайт ранее подтверждал, что из-за отсутствия выплат от продажи платных трансляций для этого поединка пришлось разрабатывать совершенно новую формулу коммерческой сделки.

Накануне турнира менеджер ирландского бойца Оди Аттар заявлял, что речь идет об «исторической сумме за бой». Согласно его цитате на портале MMAMania, «она в несколько раз больше, чем у кого-либо в UFC, включая Zuffa Boxing». Стоит отметить, что боксер Конор Бенн за апрельский бой в промоушене Zuffa получил 15 миллионов долларов.

По информации ресурса SalaryLeaks, суммарный доход Макгрегора за встречу с Холлоуэем может достигать 32 миллионов долларов (из которых 15 миллионов — гарантированная часть). При этом потенциальный заработок Холлоуэя оценивается в сумму до 5 миллионов долларов, где гарантированный оклад составляет 3 миллиона.

Конор Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. На его счету в ММА числится 22 победы и 7 поражений, при этом он уступил в четырех из пяти своих последних поединков.