Посол Туркменистана встретился с главой Федерации конного спорта Казахстана

Посол Туркменистана в Казахстане Б.Реджепов встретился с президентом РОО «Федерация конного спорта Республики Казахстан» Рустамом Баялиевым.

Туркменский дипломат передал Баялиеву приглашение принять участие в качестве почётного гостя в чемпионате мира по конному спорту и конкурсе красоты среди ахалтекинских скакунов. Мероприятие пройдёт с 4 по 6 сентября 2026 года в городе Кроненберг (Нидерланды).

Стороны также обсудили развитие сотрудничества в сфере конного спорта, сохранение и популяризацию национальных традиций коневодства, а также перспективы проведения совместных мероприятий.

Особое внимание собеседники уделили ахалтекинской породе лошадей, отметив её значение как национального достояния туркменского народа и признание во всём мире благодаря уникальным качествам. Подчеркивалось значение конного спорта для укрепления культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Казахстаном.