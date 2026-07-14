Полуфиналы ЧМ: великое противостояние Англии с Аргентиной, Мбаппе против Ямала

Впервые в истории чемпионатов мира все четыре главных фаворита одновременно вышли в полуфинал. Мы в буквальном смысле увидим борьбу лучших против лучших, ведь до этого этапа дошли команды, которые занимают первые четыре строчки в рейтинге сборных ФИФА: Франция в нем первая, Аргентина — вторая, Испания — третья, Англия — четвертая.

Эти же четыре команды (немного в другом порядке) еще до начала турнира считались главными претендентами на победу у букмекеров и на биржах ставок.

Франция — Испания: Дуэль идеальных траекторий и клубных соперников

Обе сборные подошли к полуфиналу без единого поражения, решая все задачи в основное время матчей.

Франция выиграла все 6 встреч на турнире с общим счетом 16:3. Показатель разницы мячей (+13) является лучшим среди всех полуфиналистов.

Испания пропустила за весь турнир лишь один гол (в матче с Бельгией — 2:1), один раз сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0) и выиграла остальные встречи. Разница мячей составляет 11:1 (+10).

Этот матч станет повторением драматичного полуфинала Лиги наций УЕФА 2024/25, который состоялся 6 июня 2025 года и завершился победой испанцев со счетом 5:4.

Лидер атак сборной Испании Ламин Ямал, блиставший в той игре, снова выйдет в основе. Противостоять ему будет Килиан Мбаппе, что переносит классическое противостояние «Барселоны» и «Реала» на уровень национальных сборных.

У французов есть шанс взять реванш за прошлогоднее поражение.

Англия — Аргентина: Очередная глава великого противостояния

Встреча действующих чемпионов мира аргентинцев во главе с Лионелем Месси против сборной Англии обещает стать крайне напряженной. Обе команды прошли сложный путь с судейскими спорами и камбэками.

Аргентинцы под руководством Лионеля Скалони одержали 4 победы в основное время и дважды сыграли вничью (разница мячей 13:5).

Англичане выиграли в основное время 4 матча из 6 и имеют самую скромную разницу мячей среди полуфиналистов — 12:6 (+6), однако эксперты прогнозируют от них игру высочайшего уровня.

История встреч этих сборных на чемпионатах мира насчитывает несколько культовых эпизодов, каждый из которых вошел в анналы истории.

ЧМ-1966: Удаление Раттина и рождение желтых и красных карточек

В четвертьфинале хозяева турнира англичане победили со счетом 1:0. Матч запомнился скандалом: немецкий арбитр жестом выгнал с поля капитана аргентинцев Антонио Раттина за грубое высказывание в свой адрес: красных карточек тогда просто не существовало. Раттин отказывался уходить, называя это судейским произволом. Толкотня и протесты затянулись почти на 10 минут.

После матча тренер англичан Альф Рамси назвал соперников «животными».

Именно этот инцидент подтолкнул арбитра Кена Астона к идее внедрить понятную всем систему желтых и красных карточек по принципу светофора, которую презентовали уже на ЧМ-1970.

ЧМ-1986: «Рука Бога» и «Гол столетия»

Четвертьфинал на стадионе «Ацтека» в Мексике проходил на фоне последствий Фолклендской войны. Диего Марадона открыл счет на 51-й минуте, переправив мяч в сетку рукой. Все знают эту историю.

«Мяч был забит отчасти рукой Бога, отчасти – головой Марадоны», — заявил он после игры.

И эта фраза стала крылатой.

Марадона вспоминал, что в гол не поверили даже партнеры, он даже призывал их праздновать:

«Они были явно смущены. Я сказал им обнять меня – иначе арбитр не засчитает гол. Кто-то сказал, что мы просто грабим англичан. Я ответил поговоркой: те, кто обворовывают вора, могут рассчитывать на полное прощение».

Но этим дело не кончилось. Спустя четыре минуты Марадона забил величайший гол в истории ЧМ: подхватил мяч на своей половине, пробежал 60 метров до чужих ворот, обыграв и обскакав на пути четырех полевых и вратаря, и изящно закатил мяч в пустые ворота. Англичане были раздавлены.

Ответного мяча Гари Линекера не хватило. Аргентина победила 2:1.

ЧМ–1998: Драма Дэвида Бекхэма

В матче 1/8 финала 18-летний Майкл Оуэн забил шедевральный гол, а первый тайм завершился со счетом 2:2. В начале второй половины встречи Диего Симеоне жестко врезался со спины в Дэвида Бекхэма. После фола тот, лежа на газоне, поддался эмоциям и слегка пнул аргентинца ногой. Арбитр был рядом и все увидел.

Бекхэм получил красную карточку, став главным объектом общественной ненависти в Англии на долгие годы. В итоге англичане уступили в серии пенальти.

ЧМ–2002: Точка искупления

Судьба свела соперников на групповом этапе. Весь матч Аргентина владела территориальным преимуществом, но исход решился после падения Майкла Оуэна в штрафной площади. Пенальти, назначенный Пьерлуиджи Коллиной, был откровенно спорным, но Дэвид Бекхэм реализовал его хладнокровно и закрыл личный гештальт четырехлетней давности. Англия победила 1:0.

Расписание полуфинальных матчей: