Меджлис Туркменистана подвёл итоги работы за первое полугодие

В Меджлисе Туркменистана состоялось заседание, посвящённое итогам работы за январь—июнь 2026 года. Об этом сообщает на официальном сайте национального парламента.

Депутаты рассмотрели результаты законодательной деятельности и задачи по дальнейшему совершенствованию правовой базы социально-экономических преобразований, поставленные президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

В ходе заседания было отмечено подписание 10 июля Закона Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 35 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaraly harby ýörişe gatnaşyja»».

За первое полугодие в стране были внесены изменения и дополнения в законодательство, касающиеся защиты прав и законных интересов граждан, промышленной безопасности, бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, лицензирования отдельных видов деятельности, автомобильных дорог, охраны окружающей среды, водных биологических ресурсов, а также повышения эффективности работы миграционной службы.

Депутаты также обсудили подготовку к заседанию Халк Маслахаты Туркменистана, развитие межпарламентского сотрудничества, проведение международных встреч и семинаров, а также участие в мероприятиях, посвящённых 35-летию независимости страны и объявленному в Туркменистане году «Независимый нейтральный Туркменистан — Родина целеустремлённых крылатых скакунов».

По итогам заседания участники подтвердили готовность продолжить работу по совершенствованию национального законодательства и развитию парламентской деятельности в соответствии с задачами, поставленными главой государства.