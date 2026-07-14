В Туркменистане стартовал прием в вузы и училища: примут более 18 тысяч студентов

В Туркменистане официально стартовала приемная кампания в высшие и средние профессиональные учебные заведения на 2026–2027 учебный год. В этом году в вузы страны планируется принять более 18 тысяч студентов — на 1239 человек больше, чем годом ранее, пишет газета Türkmenistan.

Прием документов продлится с 13 июля по 24 августа, а вступительные экзамены будут проходить непосредственно в самих учебных заведениях.

Стоит отметить, что в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова и Международном университете промышленников и предпринимателей вступительные испытания по учебным дисциплинам будут проводиться в форме тестирования на государственном языке.

Утвержденная государственная комиссия по приему в высшие и средние профессиональные учебные заведения обеспечит проведение вступительных экзаменов в установленном порядке, а также организацию общественного контроля за ходом приемной кампании.