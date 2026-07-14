В вузах Туркменистана откроют 20 новых специальностей
В новом учебном году в высших учебных заведениях Туркменистана откроется в общей сложности 20 новых специальностей и направлений подготовки.
Как сообщает газета Türkmenistan, такое решение было принято в рамках реализации «Стратегии развития высшего профессионального образования в Туркменистане на 2026–2052 годы» и с учетом потребностей национальной экономики.
Новые направления ориентированы на современные цифровые системы, инженерию, сельское хозяйство, международные отношения и педагогику. Обучение будет проводиться по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры.
Новые направления в высших учебных заведениях
Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелды Какаева
- Специалитет: «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», а также «Метрология, стандартизация и сертификация в нефтегазовой отрасли».
- Магистратура: «Программное обеспечение компьютерных систем», «Информационная безопасность в нефтегазовой отрасли», «Экономика и управление нефтегазовой отрасли».
Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. А. Ниязова
- Специалитет: «Генетика, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур», «Управление водными ресурсами с использованием IT-технологий».
- Магистратура: «Защита растений и биотехнология».
Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди
- Специалитет: «Педагогическое образование (арабский язык и литература, а также туркменский язык и литература)», «Информационные системы и технологии», «Экология», «Психология», а также специализированное образование, включающее «Дефектологию» и «Психологию».
- Бакалавриат: «Педагогическое образование (физическая культура)».
Международный университет промышленников и предпринимателей
- Бакалавриат: «Искусственный интеллект и экспертные системы», «Мехатроника и робототехника».
Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади
- Бакалавриат: «Педагогическое образование (язык урду, туркменский язык и литература)».
Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана
- Специалитет: «Информационная безопасность автоматизированных систем».
Государственный энергетический институт Туркменистана
- Магистратура: «Экономика и управление топливно-энергетического комплекса».
Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана
- Магистратура: «Мир и нейтралитет».
Новые направления в средних профессиональных учебных заведениях
- В Байрамалийской агропромышленной средней профессиональной школе при Туркменском сельскохозяйственном университете имени С. А. Ниязова откроется специальность «Ремонт и техническое обслуживание оборудования предприятий (в промышленном секторе)».
- В Политехнической средней профессиональной школе Министерства связи Туркменистана появится специальность «Искусственный интеллект и анализ данных».
Кроме того, с нового учебного года начнется подготовка специалистов по профессиям, которые были включены в «Атлас профессий будущего».