В вузах Туркменистана откроют 20 новых специальностей

В новом учебном году в высших учебных заведениях Туркменистана откроется в общей сложности 20 новых специальностей и направлений подготовки.

Как сообщает газета Türkmenistan, такое решение было принято в рамках реализации «Стратегии развития высшего профессионального образования в Туркменистане на 2026–2052 годы» и с учетом потребностей национальной экономики.

Новые направления ориентированы на современные цифровые системы, инженерию, сельское хозяйство, международные отношения и педагогику. Обучение будет проводиться по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры.

Новые направления в высших учебных заведениях

Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелды Какаева

Специалитет: «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», а также «Метрология, стандартизация и сертификация в нефтегазовой отрасли».

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», а также «Метрология, стандартизация и сертификация в нефтегазовой отрасли». Магистратура: «Программное обеспечение компьютерных систем», «Информационная безопасность в нефтегазовой отрасли», «Экономика и управление нефтегазовой отрасли».

Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. А. Ниязова

Специалитет: «Генетика, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур», «Управление водными ресурсами с использованием IT-технологий».

«Генетика, селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур», «Управление водными ресурсами с использованием IT-технологий». Магистратура: «Защита растений и биотехнология».

Туркменский государственный педагогический институт имени Сейитназара Сейди

Специалитет: «Педагогическое образование (арабский язык и литература, а также туркменский язык и литература)», «Информационные системы и технологии», «Экология», «Психология», а также специализированное образование, включающее «Дефектологию» и «Психологию».

«Педагогическое образование (арабский язык и литература, а также туркменский язык и литература)», «Информационные системы и технологии», «Экология», «Психология», а также специализированное образование, включающее «Дефектологию» и «Психологию». Бакалавриат: «Педагогическое образование (физическая культура)».

Международный университет промышленников и предпринимателей

Бакалавриат: «Искусственный интеллект и экспертные системы», «Мехатроника и робототехника».

Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади

Бакалавриат: «Педагогическое образование (язык урду, туркменский язык и литература)».

Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана

Специалитет: «Информационная безопасность автоматизированных систем».

Государственный энергетический институт Туркменистана

Магистратура: «Экономика и управление топливно-энергетического комплекса».

Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана

Магистратура: «Мир и нейтралитет».

Новые направления в средних профессиональных учебных заведениях

В Байрамалийской агропромышленной средней профессиональной школе при Туркменском сельскохозяйственном университете имени С. А. Ниязова откроется специальность «Ремонт и техническое обслуживание оборудования предприятий (в промышленном секторе)».

при Туркменском сельскохозяйственном университете имени С. А. Ниязова откроется специальность «Ремонт и техническое обслуживание оборудования предприятий (в промышленном секторе)». В Политехнической средней профессиональной школе Министерства связи Туркменистана появится специальность «Искусственный интеллект и анализ данных».

Кроме того, с нового учебного года начнется подготовка специалистов по профессиям, которые были включены в «Атлас профессий будущего».