PCMag: В Windows есть секретный код для слежки за пользователями

Федеральное бюро расследований (ФБР) США смогло идентифицировать предполагаемого члена хакерской группировки Scattered Spider. Сделать это удалось благодаря скрытому инструменту операционной системы Windows — Global Device ID (GDID).

Данный инцидент, как сообщает издание PCMag, спровоцировал новые споры об уровне конфиденциальности пользователей и масштабах скрытого отслеживания устройств.

​По версии следствия, 19-летний Питер Стоукс, которого ранее экстрадировали в США, причастен к серии кибератак в составе Scattered Spider. Чтобы связать подозреваемого с конкретным преступным эпизодом, спецслужбы задействовали уникальный маркер GDID, который генерируется для каждой отдельной копии Windows, будь то физический компьютер или виртуальная машина.

​Служебный идентификатор GDID необходим для того, чтобы отличать одну установленную операционную систему от другой. В рамках расследования корпорация Microsoft сопоставила этот код с временными метками и сведениями из стороннего сервиса, что позволило ФБР подтвердить активность Стоукса в сети.

​При этом разработчики из Microsoft практически не раскрывают деталей работы Global Device ID — инструмент лишь вскользь упоминается в технической документации. Согласно собранным данным, этот маркер не исчезает после стандартных обновлений ОС и сбрасывается только в случае полной переустановки Windows.

​Обнародованные детали следствия вызвали серьезную дискуссию среди экспертов по кибербезопасности. Специалисты и пользователи сейчас активно обсуждают, можно ли самостоятельно обнаружить и стереть GDID, а также присутствуют ли аналогичные скрытые маркеры в конкурирующих операционных системах.