BTS запускают первую интерактивную коллаборацию с игровой консолью Nex Playground

K-pop группа BTS объявила о своем первом масштабном сотрудничестве с игровой индустрией. Музыканты объединились с создателями домашней игровой консоли для активного отдыха Nex Playground, чтобы выпустить эксклюзивный интерактивный контент.

Nex Playground — это компактное устройство для всей семьи, работающее по принципу систем Wii или Xbox Kinect. Основная цель разработчиков — вытащить всю семью к экрану, чтобы вместе размяться и повеселиться прямо в гостиной, связав гейминг с реальным движением.

Вместо привычных геймпадов система использует умную технологию отслеживания движений рук и корпуса. Игрокам нужно активно двигаться перед экраном. На данный момент в каталоге доступно более 60 семейных игр.

Все данные о движениях обрабатываются непосредственно на самом устройстве, а сама консоль оснащена физической шторкой для камеры, что обеспечивает конфиденциальность пользователей.

Стоимость консоли составляет $355, в комплект входят 5 базовых игр. Для доступа к полной библиотеке требуется годовая подписка за $120.

Коллаборация с BTS пройдет внутри популярной музыкально-ритмичной игры Starri уже в этом году. Благодаря датчикам движения пользователи будут взаимодействовать с хореографией и треками группы всем телом без каких-либо контроллеров в руках. Точную дату релиза разработчики обещают объявить позже.