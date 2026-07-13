BMW M2 с новым гоночным пакетом превзошел по скорости экстремальный M2 CS

Немецкий автопроизводитель BMW подготовил для купе M2 фирменный тюнинг-кит M Performance Track Kit, адаптирующий машину к условиям гоночной трассы. Чтобы наглядно подтвердить эффективность доработок, спорткар отправили на легендарную трассу Нюрбургринг. В итоге дооснащенный M2 проехал круг на полсекунды быстрее, чем заводская и значительно более мощная модификация M2 CS.

Прошлым летом хардкорный BMW M2 CS установил рекорд трассы в классе компактных автомобилей, показав время 7 минут и 25,5 секунды. Обновленный вариант с трек-пакетом улучшил это достижение, преодолев дистанцию за 7 минут и 25,068 секунды. Важно подчеркнуть, что версия CS располагает 530-сильным двигателем, тогда как стандартное купе с тюнинг-пакетом оснащено базовой 480-сильной «шестеркой».

Что входит в пакет доработок

Официальный комплект модернизации оценивается в 23,5 тысячи евро и включает в себя:

Развитый аэродинамический обвес: передний сплиттер, особые закрылки и регулируемое антикрыло со специальным гоночным пресетом.

Переработанную подвеску с возможностью регулировки амортизаторов.

Производитель обращает внимание, что установка комплекта M Performance Track Kit полностью легальна — автомобиль сохраняет все допуски для эксплуатации на обычных дорогах общего пользования.

Напомним, что в начале лета семейство BMW M2 впервые пополнилось модификацией с системой полного привода. Такой спорткар комплектуется модернизированным шестицилиндровым мотором с обновленным зажиганием. Мощность агрегата осталась прежней, но крутящий момент вырос с 550 до 600 Нм, благодаря чему полноприводное купе разгоняется до 100 км/ч на 0,3 секунды быстрее заднеприводной версии.